Макрон раскрыл детали его беседы с Мбаппе после финала чемпионата мира-2022

«То, что сделал Мбаппе — необыкновенно, но в этом заслуга всей команды. Мбаппе — отличный игрок, но он молод, я сказал ему, что ему всего 24 года. Он стал лучшим бомбардиром этого чемпионата мира. Он уже был чемпионом, а теперь дошёл до финала. Мне так же грустно, как и ему», – приводит слова Макрона RMC Sport.