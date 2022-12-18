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1 час назад

Макрон раскрыл детали его беседы с Мбаппе после финала чемпионата мира-2022

Спорт день за днем

Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал, о чем он беседовал с нападающим Килианом Мбаппе после поражения в финале чемпионата мира-2022.

Макрон раскрыл детали его беседы с Мбаппе после финала чемпионата мира-2022
Фото: Спорт день за днемСпорт день за днем

«То, что сделал Мбаппе — необыкновенно, но в этом заслуга всей команды. Мбаппе — отличный игрок, но он молод, я сказал ему, что ему всего 24 года. Он стал лучшим бомбардиром этого чемпионата мира. Он уже был чемпионом, а теперь дошёл до финала. Мне так же грустно, как и ему», – приводит слова Макрона RMC Sport.

В финале чемпионата мира-2022 в Катаре Франция по пенальти проиграла команде Аргентины (3:3, 2:4). После завершения встречи Макрон вышел на поле и оказал поддержку французам, в том числе Мбаппе.

Килиан в минувшей встрече оформил хет-трик и реализовал одиннадцатиметровый в послематчевой серии. Мбаппе признали лучшим бомбардиром чемпионата: на счету игрока восемь голов и две передачи в семи матчах турнира. В прошлый раз представитель Франции – Жюст Фонтейн – становился лучшим бомбардиром мирового первенства в 1958 году.

На прошлом чемпионате мира Мбаппе в составе сборной Франции стал победителем соревнований. В 2018-м Килиан отличился четырьмя голами.

ЧМ-2022,Эммануэль Макрон,
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