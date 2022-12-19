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14 минут назад

Аршавин о Месси: если бы завтра в Аргентине были выборы президента, он бы победил

Газета.Ru

Бывший игрок сборной России, а ныне заместитель генерального директора по спортивному развитию "Зенита" Андрей Аршавин отметил великолепную игру Лионеля Месси и Килиана Мбаппе на чемпионате мира в Катаре.

Аршавин о Месси: если бы завтра в Аргентине были выборы президента, он бы победил
Фото: Kai Pfaffenbach/ReutersKai Pfaffenbach/Reuters

"Мне запомнилась непредсказуемость, великолепная игра Месси и Мбаппе. Кадры из Аргентины показали силу футбола, люди объединились. Если бы завтра были выборы президента республики, Месси бы победил", - передает слова Аршавина "Матч ТВ".

На турнире Месси отметился семью голами в семи матчах (четыре с пенальти) и тремя результативными передачами. Он был признан лучшим игроком турнира. Для аргентинца этот чемпионат мира стал пятым в карьере. Нападающий дебютировал на "мундиале" в 2006 году в матче против сборной Сербии и Черногории. В 2014 году он стал серебряным призером турнира в составе сборной Аргентины.

Всего на его счету 171 матч в составе национальной команды и 98 забитых мячей. Сегодня в финальном матче против сборной Франции 35-летний нападающий оформил дубль. Аргентинцы выиграли трофей чемпионов мира благодаря точности в серии пенальти.

Ранее Месси ответил на вопрос о продолжении выступления за сборную Аргентины.

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