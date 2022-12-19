Аршавин о Месси: если бы завтра в Аргентине были выборы президента, он бы победил

"Мне запомнилась непредсказуемость, великолепная игра Месси и Мбаппе. Кадры из Аргентины показали силу футбола, люди объединились. Если бы завтра были выборы президента республики, Месси бы победил", - передает слова Аршавина "Матч ТВ".

На турнире Месси отметился семью голами в семи матчах (четыре с пенальти) и тремя результативными передачами. Он был признан лучшим игроком турнира. Для аргентинца этот чемпионат мира стал пятым в карьере. Нападающий дебютировал на "мундиале" в 2006 году в матче против сборной Сербии и Черногории. В 2014 году он стал серебряным призером турнира в составе сборной Аргентины.