Месси сделал заявление после победы на чемпионате мира

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси заявил, что продолжит выступления за национальную команду после победы на чемпионате мира 2022 года. Его слова приводит Toda Pasion.
«Очевидно, я хотел закрыть этим свою карьеру, я больше не могу ни о чем просить. Слава богу, он дал мне все. Почти завершение моей карьеры таким образом, это впечатляет», — отметил футболист. Он добавил, что хочет сыграть за сборную еще несколько матчей.
35-летнего Месси признали лучшим игроком турнира. В 2014 году форвард также получил «Золотой мяч» чемпионата мира. Таким образом, он стал первым футболистом в истории, дважды взявшим эту награду.
Ранее в воскресенье, 18 декабря, Аргентина победила Францию в решающем матче турнира в Катаре. Основное время завершилось со счетом 2:2. В дополнительное время команды забили еще по одному мячу. В серии пенальти сильнее оказалась Аргентина — 4:2. Бронзовые медали завоевали хорваты, обыгравшие марокканцев.