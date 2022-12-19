Месси сделал заявление после победы на чемпионате мира

«Очевидно, я хотел закрыть этим свою карьеру, я больше не могу ни о чем просить. Слава богу, он дал мне все. Почти завершение моей карьеры таким образом, это впечатляет», — отметил футболист. Он добавил, что хочет сыграть за сборную еще несколько матчей.