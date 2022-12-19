Маск посмеялся над кризисом во Франции «из-за России» во время ЧМ

Американский бизнесмен и владелец Twitter Илон Маск посмеялся над шуткой пользователя соцсети во время просмотра чемпионата мира по футболу в Катаре.

Один из читателей Twitter опубликовал под постом бизнесмена с чемпионата запись о том, что у «Франции нет энергии», и «должно быть, в этом виновата Россия». Маск оставил под шуткой смеющийся смайлик.

При этом миллиардер назвал матч Франции и Аргентины игрой на равных, когда французы начали отыгрываться.