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16 минут назад

Маск посмеялся над кризисом во Франции «из-за России» во время ЧМ

Lenta.ruиещё 1

Американский бизнесмен и владелец Twitter Илон Маск посмеялся над шуткой пользователя соцсети во время просмотра чемпионата мира по футболу в Катаре.

Маск посмеялся над кризисом во Франции «из-за России» во время ЧМ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Один из читателей Twitter опубликовал под постом бизнесмена с чемпионата запись о том, что у «Франции нет энергии», и «должно быть, в этом виновата Россия». Маск оставил под шуткой смеющийся смайлик.

При этом миллиардер назвал матч Франции и Аргентины игрой на равных, когда французы начали отыгрываться.

18 декабря Аргентина победила Францию в финале чемпионата мира. Основное время завершилось со счетом 2:2. В дополнительное время команды забили еще по одному мячу. В серии пенальти сильнее оказались аргентинцы — 4:2.

ЧМ-2022,Илон Маск,
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