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1 час назад

Капитан сборной Франции объяснил поражение команды на чемпионате мира

Елена Прошина

Капитан сборной Франции по футболу Уго Льорис поздравил команду Аргентины с победой на чемпионате мира по футболу 2022 года и раскрыл возможные причины поражения своей команды. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на RMC Sport.

Капитан сборной Франции объяснил поражение команды на чемпионате мира
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, сборная Аргентины хорошо начала матч, используя все аспекты игры и агрессивно напирая на противника. Французы же, по словам Льорис, всю игру были довольно медленными, поэтому и проиграли.

«Вирус? Мы не собираемся оправдываться», — добавил Льорис. Он также считает, что его команда провалила первый тайм, так как совершила слишком много технических ошибок. К тому же перед финальной встречей несколько футболистов сборной Франции подхватили вирус в Катаре и не смогли участвовать в тренировках.

Ранее сообщалось, что Аргентина обошла Францию в чемпионате мира по футболу. Основное время завершилось со счетом 2:2. В дополнительное время соперники забили еще по одному мячу. В серии пенальти аргентинцы вырвались вперед — 4:2.

В ходе первого тайма команда Франции установила антирекорд финальных встреч чемпионатов мира. За всю первую половину матча члены сборной не совершили ни одного удара по воротам соперников. Подобные статистические наблюдения начали вести в 1996 году, и за все это время ни одна команда не демонстрировала такой низкой результативности в финальном матче.

ЧМ-2022,ЧМ по футболу,Уго Льорис,
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