Капитан сборной Франции объяснил поражение команды на чемпионате мира

Капитан сборной Франции по футболу Уго Льорис поздравил команду Аргентины с победой на чемпионате мира по футболу 2022 года и раскрыл возможные причины поражения своей команды. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на RMC Sport.

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По его словам, сборная Аргентины хорошо начала матч, используя все аспекты игры и агрессивно напирая на противника. Французы же, по словам Льорис, всю игру были довольно медленными, поэтому и проиграли.

«Вирус? Мы не собираемся оправдываться», — добавил Льорис. Он также считает, что его команда провалила первый тайм, так как совершила слишком много технических ошибок. К тому же перед финальной встречей несколько футболистов сборной Франции подхватили вирус в Катаре и не смогли участвовать в тренировках.

Ранее сообщалось, что Аргентина обошла Францию в чемпионате мира по футболу. Основное время завершилось со счетом 2:2. В дополнительное время соперники забили еще по одному мячу. В серии пенальти аргентинцы вырвались вперед — 4:2.