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57 минут назад

Роналдо прокомментировал победу сборной Аргентины на ЧМ-2022

Газета.Ru

Легендарный бразильский футболист Роналдо в Twitter прокомментировал победу национальной команды Аргентины над Францией в финале чемпионата мира — 2022, отметив капитана южноамериканской команды Лионеля Месси.

«Футбол этого парня загоняет в угол любого соперника. Я видел, как многие бразильцы и люди со всего мира болели за Месси в этом потрясающем финале. Прощание, достойное гения, который был не только звездой чемпионата мира, но и капитаном целой эпохи», — написал Роналдо.

Аргентина в финале мундиаля обыграла сборную Франции. Два основных тайма закончились со счетом 2:2, в дополнительное время команды обменялись голами, а в серии послематчевых пенальти точнее оказались аргентинцы — 4:2.

ЧМ-2022 - финальный раунд: сборная Аргентины стала чемпионом мира

Для сборной Аргентины эта победа на чемпионате мира стал третьей в истории. До этого аргентинцы поднимали над головой трофей в 1978 и 1986 годах.

Ранее бывший футболист «Динамо» аргентинец Леандро Фернандес поделился мнением о победе своей национальной сборной над Францией.

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