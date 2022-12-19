Роналдо прокомментировал победу сборной Аргентины на ЧМ-2022

«Футбол этого парня загоняет в угол любого соперника. Я видел, как многие бразильцы и люди со всего мира болели за Месси в этом потрясающем финале. Прощание, достойное гения, который был не только звездой чемпионата мира, но и капитаном целой эпохи», — написал Роналдо.