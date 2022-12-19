Скалони стал самым молодым тренером-победителем ЧМ с 1978 года

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони стал самым молодым тренером победителем чемпионата мира по футболу с 1978 года. Об этом сообщает Opta.

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Склони завоевал титул в возрасте 44 лет. В 1978 голу аргентинец Сесар Луис Менотти выиграл мундиаль в качестве тренера в 39 лет. Кроме того, Скалони стал третьим главным тренером, которому удалось выиграть чемпионат мира и Кубок Америки. До этого это удавалось сделать экс-наставникам национальной команды Бразилии Марио Загалло (ЧМ 1970 и Кубок Америки 1997) и Карлосу Альберто Перрейре (ЧМ 1994 и Кубок Америки 2004).

Аргентина в финале мундиаля обыграла сборную Франции. Два основных тайма закончились со счетом 2:2, в дополнительное время команды обменялись голами, а в серии послематчевых пенальти точнее оказались аргентинцы — 4:2.

Для сборной Аргентины эта победа на чемпионате мира стала третьей в истории. До этого аргентинцы поднимали над головой трофей в 1978 и 1986 годах.