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12 минут назад

Роналдо прокомментировал победу сборной Аргентины на ЧМ-2022 в Катаре

Никита Бородкин

Бывший бразильский футболист Роналдо высказался о победе сборной Аргентины на чемпионате мира по футболу в Катаре. Как сообщает «Чемпионат.com», легендарный спортсмен отметил игру капитана команды Лионеля Месси.

«Я видел, как многие бразильцы и люди со всего мира болели за Месси в этом потрясающем финале. Прощание, достойное гения, который был не только звездой чемпионата мира, но и капитаном целой эпохи», — написал Роналдо.

Напомним, что Аргентина в финале мундиаля обыграла сборную Франции. Основное время закончилось со счетом 2:2, а в дополнительное время команды забили еще по одному мячу. Судьба игры решилась в серии послематчевых пенальти, в которой аргентинцы оказались точнее — 4:2.

ЧМ-2022 - финальный раунд: сборная Аргентины стала чемпионом мира

Для Аргентины это третья победа на чемпионатах мира в истории — национальная сборная забирала главный футбольный трофей в 1978 и 1986 годах. 35-летнего Месси признали лучшим игроком этого турнира. По сообщениям источников, этот матч должен был стать последим в его международной карьере, однако сам футболист опроверг эти слухи.

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