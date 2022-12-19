Бывший бразильский футболист Роналдо высказался о победе сборной Аргентины на чемпионате мира по футболу в Катаре. Как сообщает «Чемпионат.com», легендарный спортсмен отметил игру капитана команды Лионеля Месси.

«Я видел, как многие бразильцы и люди со всего мира болели за Месси в этом потрясающем финале. Прощание, достойное гения, который был не только звездой чемпионата мира, но и капитаном целой эпохи», — написал Роналдо.

Напомним, что Аргентина в финале мундиаля обыграла сборную Франции. Основное время закончилось со счетом 2:2, а в дополнительное время команды забили еще по одному мячу. Судьба игры решилась в серии послематчевых пенальти, в которой аргентинцы оказались точнее — 4:2.