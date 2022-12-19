ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
-1° в 
USD 64.61EUR 68.78
Войти в почту
1 час назад

Аргентина — чемпион мира 2022: как это было

Газета.Ru

В финальном матче на стадионе «Лусаил Айконик» против аргентинцев играла сборная Франции, которая подошла к этой игре в статусе действующих чемпионов мира. Счет на 23-й минуте игры открыл нападающий Лионель Месси, реализовавший пенальти после фола Усмана Дембеле. Спустя 13 минут южноамериканская сборная увеличила преимущество усилиями Анхеля Ди Марии.

1/37 Футболисты сборной Аргентины держат кубок мира ФИФА, 18 декабря 2022 года
Фото: Carl Recine/Reuters
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
2/37 Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси и нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе по время финального матча чемпионата мира по футболу в Катаре, 18 декабря 2022 года
Фото: Kai Pfaffenbach/Reuters
3/37 Во время финального матча между сборными Аргентины и Франции, 18 декабря 2022 года
Фото: Hannah Mckay/Reuters
4/37 Футболист сборной Аргентины Анхель ди Мария празднует забитый гол, 18 декабря 2022 года
Фото: Dylan Martinez/Reuters
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
5/37 Футболист сборной Франции Килиан Мбаппе после забитого пенальти в финальном матче чемпионата мира, 18 декабря 2022 года
Фото: Carl Recine/Reuters
6/37 Во время финального матча между сборными Аргентины и Франции, 18 декабря 2022 года
Фото: Dylan Martinez/Reuters
7/37 Аргентинцы празднуют второй забитый гол в ворота сборной Франции, 18 декабря 2022 года
Фото: Dylan Martinez/Reuters
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
8/37 Во время финального матча между сборными Аргентины и Франции, 18 декабря 2022 года
Фото: Paul Childs/Reuters
9/37 Французский футболист Килиан Мбаппе перед пенальти во время финального матча со сборной Аргентины, 18 декабря 2022 года
Фото: Carl Recine/Reuters
10/37 Во время финального матча между сборными Аргентины и Франции, 18 декабря 2022 года
Фото: Hannah Mckay/Reuters
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
11/37 Французский футболист Килиан Мбаппе во время финального матча со сборной Аргентины, 18 декабря 2022 года
Фото: Dylan Martinez/Reuters
12/37 Во время финального матча между сборными Аргентины и Франции, 18 декабря 2022 года
Фото: Hannah Mckay/Reuters
13/37 Во время финального матча между сборными Аргентины и Франции, 18 декабря 2022 года
Фото: Kai Pfaffenbach/Reuters
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
14/37 Во время финального матча между сборными Аргентины и Франции, 18 декабря 2022 года
Фото: Carl Recine/Reuters
15/37 Польский судья Симон Марчинак показывает вратарю сборной Аргентины Эмилиано Мартинесу желтую карточку во время серии пенальти, 18 декабря 2022 года
Фото: Thanassis Stavrakis/AP
16/37 Лионель Месси из сборной Аргентины забивает пенальти в ворота сборной Франции, 18 декабря 2022 года
Фото: Kai Pfaffenbach/Reuters
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
17/37 Сборная Аргентины во время серии пенальти, 18 декабря 2022 года
Фото: Dylan Martinez/Reuters
18/37 Сборная Аргентины празднует победу на чемпионате мира сразу после того как Гонсало Монтиэль забивает решающий пенальти, 18 декабря 2022 года
Фото: Molly Darlington/Reuters
19/37 Футболист сборной Аргентины Гонсало Монтиэль после победного гола в серии пенальти, 18 декабря 2022 года
Фото: Hassan Ammar/AP
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
20/37 Сборная Аргентины празднует свою победу в чемпионате мира по футболу после серии пенальти, 18 декабря 2022 года
Фото: Francisco Seco/AP
21/37 Футболист сборной Аргентины Ензо Фернадес получил награду лучшего молодого игрока на чемпионате мира по футболу в Катаре, 18 декабря 2022 года
Фото: Carl Recine/Reuters
22/37 Эмир Катара шейх Тамим бин Хамад Аль Тани и кубок чемпионата мира во время церемонии награждения, 18 декабря 2022 года
Фото: Kai Pfaffenbach/Reuters
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
23/37 Эмилиано Мартинес получил «Золотую перчатку» чемпионата мира по футболу в Катаре, 18 декабря 2022 года
Фото: Carl Recine/Reuters
24/37 Президент Франции утешает нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе после проигрыша в финале чемпионата мира по футболу, 18 декабря 2022 года
Фото: Natacha Pisarenko/AP
25/37 Французский футболист Килиан Мбаппе получил «золотую бутсу» чемпионата мира по футболу в Катаре, 18 декабря 2022 года
Фото: Газета.ру
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
26/37 Илон Маск на стадионе в Катаре во время финального матча между сборными Франции и Аргентины, 18 декабря 2022 года
Фото: Carl Recine/Reuters
27/37 Аргентинцы после победы в серии пенальти, 18 декабря 2022 года
Фото: Dylan Martinez/Reuters
28/37 Футболисты сборной Франции после проигрыша сборной Аргентины в финальном матче чемпионата мира, 18 декабря 2022 года
Фото: Kai Pfaffenbach/Reuters
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
29/37 Аргентинские футболисты Лионель Месси и Леандро Паредес во время финального матча со сборной Франции, 18 декабря 2022 года
Фото: Dylan Martinez/Reuters
30/37 Вратарь сборной Франции Хьюго Льорис после пропущенного мяча от сборной Аргентины, 18 декабря 2022 года
Фото: Hannah Mckay/Reuters
31/37 Французский футболист Килиан Мбаппе после проигрыша своей сборной в финальном матче чемпионата мира, 18 декабря 2022 года
Фото: Carl Recine/Reuters
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
32/37 Аргентинцы празднуют победу в чемпионате мира по футболу, 18 декабря 2022 года
Фото: Molly Darlington/Reuters
33/37 Аргентинцы празднуют победу в чемпионате мира по футболу, 18 декабря 2022 года
Фото: Dylan Martinez/Reuters
34/37 Аргентинский футболист Лионель Месси гладит кубок мира ФИФА, 18 декабря 2022 года
Фото: Kai Pfaffenbach/Reuters
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
35/37 Президент Франции Эмманюэль Макрон жмет руку Лионелю Месси перед церемоний награждения, 18 декабря 2022 года
Фото: CARL RECINE/REUTERS
36/37 Сборная Аргентины во время церемонии награждения, 18 декабря 2022 года
Фото: CARL RECINE/REUTERS
37/37 Лионель Месси держит в руках кубок мира ФИФА со сборной Аргентины, 18 декабря 2022 года
Фото: Paul Childs/Reuters

За 10 минут до конца основного времени встречи Килиан Мбаппе сначала с пенальти сократил отставание в счете, а через минуту сравнял счет, переведя игру в дополнительное время.

На 109-й минуте матча Лионель Месси оформил дубль, успев на добивание после удара Лаутаро Мартинеса, а за три минуты до окончания игры Мбаппе с точки оформил хет-трик. В послематчевой серии пенальти южноамериканская сборная оказалась точнее — 4:2. Для Аргентины эта победа на мировых первенствах стала третьей в истории и первой с 1986-го года.

ЧМ-2022,Фото,Усман Дембеле,Лионель Месси,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители