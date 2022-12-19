Месси забил гол в финале ЧМ, когда на поле было 13 футболистов Аргентины

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси поразил ворота национальной команды Франции в дополнительное время финала чемпионата мира 2022 года в Катаре, когда на поле находилось 13 аргентинских футболистов.

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Момент произошёл на 108-й минуте матча. Когда Месси бил в створ ворот французской сборной, на поле выбежали двое запасных игроков аргентинской команды. Запасные футболисты присутствовали на поле, когда мяч залетал в ворота французов. Этот гол вывел Аргентину вперёд в дополнительное время, став вторым забитым мячом Месси в финале.