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1 час назад

Альварес высказал отношение к победе сборной Аргентины на ЧМ после скандала с Месси

Чемпионат.com

Бывший лидер рейтинга pound-for-pound и действующий абсолютный чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг), мексиканец Сауль Альварес разместил новый пост у себя в социальных сетях, где поздравил футболистов сборной Аргентины с победой на чемпионате мира по футболу в Катаре. В финале аргентинцы победили сборную Франции по пенальти.

Альварес высказался о победе сборной Аргентины на ЧМ после скандала с Месси
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Поздравляю Аргентину. Они это заслужили», — написал Альварес. Напомним, в начале чемпионата мира разгорелся крупный скандал. Альваресу не понравилось, что капитан и нападающий сборной Аргентины по футболу Лионель Месси задел ногой футболку игрока сборной Мексики. Инцидент случился в раздевалке после матча команд. Позже Сауль извинился за свою бурную реакцию.

ЧМ-2022,Лионель Месси,
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