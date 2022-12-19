Альварес высказался о победе сборной Аргентины на ЧМ после скандала с Месси

Бывший лидер рейтинга pound-for-pound и действующий абсолютный чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг), мексиканец Сауль Альварес разместил новый пост у себя в социальных сетях, где поздравил футболистов сборной Аргентины с победой на чемпионате мира по футболу в Катаре. В финале аргентинцы победили сборную Франции по пенальти.