Экс-игрок «Динамо» назвал главное разочарование ЧМ в Катаре

Бывший футболист «Динамо» и сборной Австралии Люк Уилкшир рассказал, что для него стало разочарованием на чемпионате мира — 2022 в Катаре. Его слова передает Sport24.

«Три главных разочарования турнира? Никакого алкоголя для болельщиков на трибунах. Да и, пожалуй, все. По крайней мере, для меня. Пусть будет только одно разочарование. Мне здесь не на что жаловаться», — сказал Уилкшир.

Напомним, Аргентина в финале мундиаля обыграла сборную Франции. Два основных тайма закончились со счетом 2:2, в дополнительное время команды обменялись голами, а в серии послематчевых пенальти точнее оказались аргентинцы — 4:2.

Для сборной Аргентины эта победа на чемпионате мира стала третьей в истории. До этого аргентинцы поднимали над головой трофей в 1978 и 1986 годах.