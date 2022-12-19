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1 час назад

Экс-игрок «Динамо» Уилкшир назвал отсутствие алкоголя главным разочарованием ЧМ в Катаре

Газета.Ru

Бывший футболист «Динамо» и сборной Австралии Люк Уилкшир рассказал, что для него стало разочарованием на чемпионате мира — 2022 в Катаре. Его слова передает Sport24.

Экс-игрок «Динамо» назвал главное разочарование ЧМ в Катаре
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Три главных разочарования турнира? Никакого алкоголя для болельщиков на трибунах. Да и, пожалуй, все. По крайней мере, для меня. Пусть будет только одно разочарование. Мне здесь не на что жаловаться», — сказал Уилкшир.

Напомним, Аргентина в финале мундиаля обыграла сборную Франции. Два основных тайма закончились со счетом 2:2, в дополнительное время команды обменялись голами, а в серии послематчевых пенальти точнее оказались аргентинцы — 4:2.

Для сборной Аргентины эта победа на чемпионате мира стала третьей в истории. До этого аргентинцы поднимали над головой трофей в 1978 и 1986 годах.

Ранее сообщалось, что сборная Аргентины после победы над Францией устроила чемпионский парад на улицах Дохи.

ЧМ-2022,Люк Уилкшир,Динамо,
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