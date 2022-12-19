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1 час назад

Самая популярная болельщица ЧМ-2022 возмутилась, что «Золотой мяч» вручили Месси

Чемпионат.com

Известная хорватская футбольная болельщица Ивана Кнолль возмутилась тем, что приз лучшему игроку чемпионата мира 2022 года, «Золотой мяч», вручили нападающему сборной Аргентины Лионелю Месси, а не форварду французской национальной команды Килиану Мбаппе.

Ивана Кнолль возмутилась вручению «Золотого мяча» Месси
Фото: чемпионат.сомчемпионат.сом

«ФИФА, вы вручили «Золотой мяч» не тому человеку! Может быть, Аргентина и выиграла, но «Золотого мяча» достоин Мбаппе» — написала Кнолль на своей странице в социальных сетях.

Месси забил семь голов и сделал три результативные передачи в семи матчах чемпионата мира 2022 года. Аргентина победила в финале Францию с Мбаппе (3:3, 4:2 пен.). Французский нападающий забил восемь голов и отдал два голевых паса в семи играх, став лучшим бомбардиром турнира.

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