Чемпионат мира по футболу в Катаре стал самым результативным в истории

Чемпионат мира по футболу — 2022 в Катаре стал самым результативным в истории.

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На мундиале в Катаре было забито 172 мяча, что стало рекордом. Ранее самыми результативными чемпионатами мира были мундиали 1998 года во Франции и 2014-го в Бразилии. На обоих турнирах было забито по 172 гола.

Самым результативным матчем чемпионата мира в Катаре стала игра между сборными Англии и Ирана, которая закончилась со счетом 6:2 в пользу британцев.

Аргентина в финале мундиаля обыграла сборную Франции. Два основных тайма закончились со счетом 2:2, в дополнительное время команды обменялись голами, а в серии послематчевых пенальти точнее оказались аргентинцы — 4:2.

Для сборной Аргентины эта победа на чемпионате мира стала третьей в истории. До этого аргентинцы поднимали над головой трофей в 1978 и 1986 годах.