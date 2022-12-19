Комментаторы финала ЧМ-2022 назвали трёх лучших игроков турнира

Трушечкин: Месси — первый, Мбаппе — второй, Гризманн — третий. Второй и третий могли бы поменяться местами, если бы не этот финал. Антуан не попал в игру. Шнякин: Куда бы Отаменди сунуть… С Месси и Гризманном всё ясно. У Антуана было шесть потрясающих игр. Первый — Месси, второй — Гризманн, третье место делят Амрабат и Мбаппе», — сказали Трушечкин и Шнякин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.