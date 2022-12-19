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58 минут назад

Комментаторы Шнякин и Трушечкин назвали трёх лучших игроков ЧМ-2022

Чемпионат.com

Комментаторы финального матча чемпионата мира Дмитрий Шнякин и Роман Трушечкин выделили лучших игроков на прошедшем турнире в Катаре.

Комментаторы финала ЧМ-2022 назвали трёх лучших игроков турнира
Фото: чемпионат.сомчемпионат.сом

Трушечкин: Месси — первый, Мбаппе — второй, Гризманн — третий. Второй и третий могли бы поменяться местами, если бы не этот финал. Антуан не попал в игру. Шнякин: Куда бы Отаменди сунуть… С Месси и Гризманном всё ясно. У Антуана было шесть потрясающих игр. Первый — Месси, второй — Гризманн, третье место делят Амрабат и Мбаппе», — сказали Трушечкин и Шнякин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, победителем чемпионата мира стала сборная Аргентины, обыгравшая Францию в серии пенальти (3:3 доп.вр., 4:2 пен.).

ЧМ-2022,Футбол,Андрей Панков,Дмитрий Шнякин,
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