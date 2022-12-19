Дрейк проиграл миллион долларов, поставив на победу Аргентины

Канадский рэп-исполнитель Дрейк (настоящее имя — Обри Дрейк Грэм) проиграл один миллион долларов, сделав ставку на победу Аргентины в финале чемпионата мира по футболу в Катаре. Об этом сообщает Complex.

Артист поставил на победу сборной в основное время игры и мог выиграть 2 миллиона 750 тысяч долларов, однако Аргентина одержала победу в дополнительное время, после серии пенальти.

Летом рэп-исполнитель выиграл в онлайн-казино 25 миллионов долларов и потом все проиграл.