ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
-1° в 
USD 64.61EUR 68.78
Войти в почту
31 минуту назад

Катару предсказали проблемы после чемпионата мира

Lenta.ru

Катару предсказали проблемы в сфере недвижимости после завершения чемпионата мира по футболу 2022 года. Об этом сообщает Bloomberg.

Катару предсказали проблемы после чемпионата мира
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В рамках подготовки к соревнованиям в инфраструктуру страны вложили более 300 миллиардов долларов. Однако после окончания чемпионата эксперты предположили, что в уязвимом положении окажутся недвижимость, гостиничный бизнес, а также производство продуктов питания и напитков, так как населению понадобится время, чтобы освоить новые мощности.

Перед чемпионатом в Катаре выросла стоимость жилья. В общей сложности болельщикам сдали в аренду 60 тысяч квартир. В октябре ставка аренды повысилась на 20-30 процентов. В компании Cushman & Wakefield спрогнозировали, что после резкого роста в первом квартале 2023 года на рынке будет заметное падение показателей.

До начала чемпионата мира стало известно, что соревнования могут быть опасны для окружающей среды из-за большого расхода воды на содержание стадионов. Согласно подсчетам, в день для подготовки каждого стадиона требовалась не менее 10 тысяч литров воды.

ЧМ-2022,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители