Во Франции сотни человек задержали в ходе беспорядков после финала ЧМ

Полиция Франции задержала более 200 человек в ходе беспорядков после финала чемпионата мира (ЧМ) по футболу, в котором сборная Франции проиграла Аргентине. Об этом сообщает Le Figaro.

По информации издания, в ходе массовых стычек на улицах правоохранители задержали 227 граждан, в том числе 47 в Париже и его пригородах. Отмечается, что после поражения сборной Франции более 14 тысяч полицейских обеспечивали безопасность на улицах Пятой республики, в том числе сотни — в столице.

Le Figaro пишет, что на Елисейских полях участники беспорядков забросали полицейских бутылками и фейерверкам, в ответ они применили слезоточивый газ.