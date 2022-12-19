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35 минут назад

Гауфф поделилась эмоциями после финала футбольного ЧМ

Чемпионат.com

Седьмая ракетка мира 18-летняя американка Кори Гауфф в своих социальных сетях поделилась эмоциями от просмотра финального матча чемпионата мира по футболу между Аргентиной и Францией.

Теннисистка Гауфф поделилась эмоциями после финала футбольного ЧМ
Фото: ЧемпионатЧемпионат

«Теперь я полный фанат футбола. Ничего себе, наверное, лучшее спортивное событие, которое я смотрела. Так много эмоций», — написала Гауфф в своих социальных сетях.

Напомним, в сезоне-2022 американская теннисистка впервые в карьере вышла в финал турнира «Большого шлема». На Открытом чемпионате Франции («Ролан Гаррос») Гауфф проиграла первой ракетке мира, 21-летней польке Иге Свёнтек со счётом 1:6, 3:6.

Ожидается, что Кори Гауфф выступит на грядущем турнире WTA 250, проходящем 2-8 января в Окленде (Новая Зеландия).

Подробнее на «Чемпионате»:

https://www.championat.com/tennis/news-4933315-gauff-podelilas-emociyami-posle-finala-futbolnogo-chm.html?utm_source=copypaste

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