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1 час назад

Чемпионат мира выиграл не Месси, а сборная Аргентины, заявил Самедов

Матч ТВ

Бывший футболист сборной России Александр Самедов отреагировал на победу Аргентины над Францией в финале чемпионата мира по футболу в Катаре.

Чемпионат мира выиграл не Месси, а сборная Аргентины, заявил Самедов
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Команды сыграли 3:3, а в серии пенальти победила Аргентина.

— Я испытал невероятные эмоции. Про такие матчи говорят «Праздник футбола». Мне кажется, миллионы зрителей на Земле испытали сегодня нечто невероятное от такого финала. Думаю, что можно назвать этот финал лучшим в истории футбола. Такой сюжет даже тяжело придумать.

Понятное дело, что Месси — лидер этой сборной, но в первую очередь я бы хотел отметить команду, которая прогрессировала от матча к матчу на протяжении всего турнира. Этот чемпионат мира выиграл не Месси, а сборная Аргентины. А уже в её составе был такой капитан и лидер, как Лионель Месси, — приводит слова Самедова Metaratings.ru.

ЧМ-2022,Александр Самедов,Лионель Месси,СБОРНАЯ РОССИИ,
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