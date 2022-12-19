Чемпионат мира выиграл не Месси, а сборная Аргентины, заявил Самедов

— Я испытал невероятные эмоции. Про такие матчи говорят «Праздник футбола». Мне кажется, миллионы зрителей на Земле испытали сегодня нечто невероятное от такого финала. Думаю, что можно назвать этот финал лучшим в истории футбола. Такой сюжет даже тяжело придумать.



Понятное дело, что Месси — лидер этой сборной, но в первую очередь я бы хотел отметить команду, которая прогрессировала от матча к матчу на протяжении всего турнира. Этот чемпионат мира выиграл не Месси, а сборная Аргентины. А уже в её составе был такой капитан и лидер, как Лионель Месси, — приводит слова Самедова Metaratings.ru.