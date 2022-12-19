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1 час назад

Аргентина бесплатно получит всю партию пива, которая предназначалась для продажи на ЧМ-2022

Матч ТВ

Производитель пива, который был спонсором чемпионата мира 2022 года, подтвердила, что бесплатно отправит всю партию напитка в страну, сборная которой победила на турнире — в Аргентину.

Аргентина бесплатно получит всю партию пива с ЧМ-2022
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Перед самым началом ЧМ 2022 в Катаре власти принимающей страны запретили реализацию алкогольного пива на стадионах и во многих фан зонах. После этого фирма производитель пива приняла решение отправить всю партию напитка со складов в Катаре в страну, которая выиграет турнир.

В воскресенье сборная Аргентины обыграла команду Франции в финале ЧМ 2022.

— Мы это сделали, — написал Twitter производителя пива.

Чемпионат мира в Катаре проходит с 20 ноября по 18 декабря.

ЧМ-2022,
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