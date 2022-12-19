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1 час назад

Рой Кин подшутил над Бразилией после триумфа Аргентины

Евро-футбол.Ру

Сборная Аргентины накануне стала чемпионом мира, обыграв Францию в финале в серии послематчевых пенальти. После игры известный в прошлом футболист Рой Кин подшутил над сборной Бразилией.

Рой Кин подшутил над Бразилией после триумфа Аргентины
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

«Теперь аргентинцы смогут танцевать сколько угодно. Они будут танцевать в отеле, они будут танцевать следующие 10 лет. Танцевать нужно тогда, когда ты побеждаешь», - высказался Кин для ITV.

Ранее Рой Кин критиковал сборную Бразилии за танцы после каждого забитого гола на чемпионате мира - 2022. «Селесао» завершили своё выступление на турнире в четвертьфинале, проиграв Хорватии в серии одиннадцатиметровых.

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