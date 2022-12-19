Аргентинский вратарь объявил "минуту молчания" в честь Мбаппе

Голкипер сборной Аргентины Эмилиано Мартинес во время празднования победы в чемпионате мира решил провести «минуту молчания» в честь французского нападающего Килиана Мбаппе. Об этом сообщает RMC Sport.

Аргентинцы отмечали победу в раздевалке песнями и танцами. Некоторые из игроков транслировали происходящее в прямом эфире своих соцсетей. Они хором распевали слова «минута молчания». В этот момент Мартинес выкрикнул, что это посвящается Килиану Мбаппе.

Килиан Мбаппе стал лучшим бомбардиром чемпионата мира в Катаре. Француз в семи матчах отметился восьмью забитыми мячами (два с пенальти). Также на счету 23-летнего нападающего две результативные передачи. Он сделал хет-трик в финале чемпионата мира против сборной Аргентины. Два гола были забиты им с пенальти.