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29 минут назад

ЧМ-2022 в Катаре, реакция СМИ на победу сборной Аргентины, что пишут про Лионеля Месси

Чемпионат.com

Всё внимание — только к одному человеку!

ЧМ-2022 в Катаре: реакция СМИ на победу сборной Аргентины
Фото: ЧемпионатЧемпионат

Вау, на наших глазах свершилась главная футбольная история XXI века! Лионель Месси вместе со сборной Аргентины стал чемпионом мира, забрав последний титул для безоговорочного статуса божества. Эта тема – главная на обложках всех мировых СМИ. Мы собрали для вас некоторые из них.

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Каталонское издание Mundo Deportivo, что неудивительно, определилось с величайшим игроком всех времён: «Месси – лучший в истории».

ОБЛОЖКА MUNDO DEPORTIVO

Аргентинская Ole радуется победе национальной команды на ЧМ-2022, помещая на обложку Месси с Кубком мира.

ОБЛОЖКА OLE

Французская L’Equipe предлагает грустному Мбаппе не падать духом: «Выше голову».

Испанская Marca обыгрывает фамилию Лео и прозвище сборной Аргентины, называя Месси небожителем.

AS: «Он на небесах».

Sport.es не стесняется в восхвалении: «Бог существует».

Supedeporte радуется победе аргентинцев: «Ребяяяята», добавляя внутрь испанского слова «Muchachos» 10-й номер (естественно, в честь одного футболиста).

Каталонская L'Esportiu отмечает успех Месси, который подарил «Барселоне» лучшие годы своей карьеры: «Теперь у тебя есть всё».

Итальянская La Gazzetta dello Sport проводит аналогию с Диего Марадоной: «Месси: нога бога».

La Vanguardia: «У Месси теперь есть свой Кубок мира». На обложке, разумеется, Лео с трофеем.

El Pais сообщает, что в мире появился новый король футбола: «Месси коронован после памятной победы Аргентины на чемпионате мира».

El Periodico: «Вечный Месси».

«Легендарные». Французская Libération помещает на обложку двух главных действующих лиц прошедшего финала – Месси и Мбаппе.

Аргентинская Clarin благодарит капитана национальной команды: «Спасибо, Месси».

La Nacion отмечает важность момента для истории: «Вечная слава».

Аргентинская Diario Popular также сообщает, что игроки сборной войдут в историю футбола: «Ребята, вы попали в вечность».

Английская The Sun радуется, что трофей достался самому достойному: «В руках бога».

«Чудесный. Магический. Месси». The Daily Telegraph не скупится на комплименты в адрес лучшего игрока ЧМ-2022.

Весь мир понимает важность и исторический контекст прошедшего события. Мурашки по коже бегут от одной мысли, какой великий матч мы все с вами вчера посмотрели. Месси навсегда вошёл в историю, которая не ограничивается только футболом. И заголовки газет всего мира это подтверждают.

Спасибо, Аргентина! Ты сделала счастливыми миллионы. Признание в любви главной сборной этого ЧМ

ЧМ-2022,Диего Марадона,Лионель Месси,
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