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1 час назад

Илон Маск сфотографировался на финале ЧМ-2022 с телеведущей Наилёй Аскер-заде

Чемпионат.comиещё 4

Телеведущая ВГТРК Наиля Аскер-заде опубликовала совместную фотографию с американским предпринимателем Илоном Маском, сделанную на финальном матче чемпионата мира 2022 года в Катаре между сборными Аргентины и Франции (3:3, 4:2 пен.).

Маск сфотографировался на финале ЧМ с телеведущей Наилёй Аскер-заде
Фото:  DAN MULLAN/GETTY IMAGES DAN MULLAN/GETTY IMAGES

«Аргентина обыграла Францию в серии пенальти в финале ЧМ. Согласна с оценкой матча Илона Маска: «Дуэль в пустыне. Лучшей игры нельзя было и пожелать». Видела, как он делился эмоциями о происходящем на поле в соцсетях», — написала Аскер-заде в своём телеграм-канале.

соцсети

Сборная Аргентины стала трёхкратным чемпионом мира, ранее команда выигрывала трофей в 1978 и 1986 году. Лучшим игроком турнира стал капитан аргентинцев Лионель Месси, лучший бомбардир — форвард французов Килиан Мбаппе.

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