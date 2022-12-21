Маск сфотографировался на финале ЧМ с телеведущей Наилёй Аскер-заде

«Аргентина обыграла Францию в серии пенальти в финале ЧМ. Согласна с оценкой матча Илона Маска: «Дуэль в пустыне. Лучшей игры нельзя было и пожелать». Видела, как он делился эмоциями о происходящем на поле в соцсетях», — написала Аскер-заде в своём телеграм-канале.