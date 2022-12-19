​«Бавария» может подписать одного из героев чемпионата мира – 2022

Полученный Мануэлем Нойером перелом вынуждает «Баварию» выходить на зимний трансферный рынок в поисках голкипера. По данным Media Foot, в Мюнхене рассматривают вариант с подписанием одного из главных героев чемпионата мира – аргентинца Эмилиано Мартинеса.

Напомним, что Эмилиано Мартинес был признан лучшим вратарём чемпионата мира. На клубном уровне 30-летний аргентинец представляет «Астон Виллу».