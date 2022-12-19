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57 минут назад

​«Бавария» может подписать одного из героев чемпионата мира – 2022

Евро-футбол.Ру

Полученный Мануэлем Нойером перелом вынуждает «Баварию» выходить на зимний трансферный рынок в поисках голкипера. По данным Media Foot, в Мюнхене рассматривают вариант с подписанием одного из главных героев чемпионата мира – аргентинца Эмилиано Мартинеса.

​«Бавария» может подписать одного из героев чемпионата мира – 2022
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

Напомним, что Эмилиано Мартинес был признан лучшим вратарём чемпионата мира. На клубном уровне 30-летний аргентинец представляет «Астон Виллу».

Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают Эмилиано Мартинеса в 25 миллионов евро. Впрочем, после чемпионата мира оценочная стоимость футболиста наверняка подрастёт.

ЧМ-2022,Мануэль Нойер,
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