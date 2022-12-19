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49 минут назад

Хабиб Нурмагомедов назвал Месси и Мбаппе легендами после финала ЧМ-2022

Betassist

Бывший чемпион UFC в лёгком весе, российский боец MMA Хабиб Нурмагомедов отреагировал на финальный матч чемпионата мира по футболу в Катаре.

Хабиб Нурмагомедов назвал Месси и Мбаппе легендами после финала ЧМ-2022
Фото: BetassistBetassist

В финале ЧМ-2022, который состоялся 18 декабря, сборная Аргентины обыграла национальную команду Франции (3:3, пенальти – 4:2). В составе французов три мяча забил нападающий Киллиан Мбаппе. По итогам турнира он с восемью голами стал лучшим бомбардиром. У сборной Аргентины двумя голами отметился форвард Лионель Месси. Он был признан лучшим игроков финала и всего ЧМ-2022.

«Две легенды», – написал Нурмагомедов в одной из своих социальных сетей.

Сборная Аргентины стала трёхкратным чемпионом мира. У команды Франции осталось два титула, европейцы не смогли защитить звание чемпионов мира, добытое на ЧМ-2018 в России.

ЧМ-2022,Хабиб Нурмагомедов,Лионель Месси,
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