Хабиб Нурмагомедов назвал Месси и Мбаппе легендами после финала ЧМ-2022

Бывший чемпион UFC в лёгком весе, российский боец MMA Хабиб Нурмагомедов отреагировал на финальный матч чемпионата мира по футболу в Катаре.

В финале ЧМ-2022, который состоялся 18 декабря, сборная Аргентины обыграла национальную команду Франции (3:3, пенальти – 4:2). В составе французов три мяча забил нападающий Киллиан Мбаппе. По итогам турнира он с восемью голами стал лучшим бомбардиром. У сборной Аргентины двумя голами отметился форвард Лионель Месси. Он был признан лучшим игроков финала и всего ЧМ-2022.