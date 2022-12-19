Публикация Месси в соцсетях обогнала пост Роналду и стала рекордсменом

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси собрал рекордное количество лайков среди спортсменов в социальной сети Instagram (принадлежит компании Meta, которая запрещена в России). Об этом сообщает «Чемпионат».

В поставившей рекорд публикации Месси поднимает над головой Кубок мира, накануне полученный его сборной. Этот пост оценили более 44 миллионов человек. Напомним, что предыдущий рекорд принадлежал португальскому нападающему Криштиану Роналду. Фотография, на которой он играет в шахматы с Месси, собрала 41,9 миллиона лайков