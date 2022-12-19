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29 минут назад

Публикация Месси в соцсетях обогнала пост Роналду и стала рекордсменом

Елена Прошина

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси собрал рекордное количество лайков среди спортсменов в социальной сети Instagram (принадлежит компании Meta, которая запрещена в России). Об этом сообщает «Чемпионат».

Публикация Месси в соцсетях обогнала пост Роналду и стала рекордсменом
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В поставившей рекорд публикации Месси поднимает над головой Кубок мира, накануне полученный его сборной. Этот пост оценили более 44 миллионов человек. Напомним, что предыдущий рекорд принадлежал португальскому нападающему Криштиану Роналду. Фотография, на которой он играет в шахматы с Месси, собрала 41,9 миллиона лайков

Ранее сборная Аргентины стала чемпионом мира по итогам Чемпионата мира по футболу-2022 в Катаре. Прошедшую игру комментаторы окрестили «игрой-перевертышем», а также «эпичным и великим финалом, возможно, лучшим в истории чемпионатов мира».

ЧМ-2022,Криштиану Роналду,Лионель Месси,
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