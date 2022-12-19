«Ливерпуль» обозначил две главные цели на трансферном рынке

Как сообщалось ранее, в сферу интересов «красных» входит полузащитник «Фиорентины» и сборной Марокко Софьян Амрабат, предпочитающий перейти именно в «Ливерпуль», несмотря на интерес других клубов. По информации Footmercato, 26-летний футболист стал главной целью английского гранда на два ближайших трансферных окна.