Непомнящий о финале чемпионата мира: этот матч нельзя ни с чем сравнить

Российский тренер Валерий Непомнящий поделился эмоциями от финального матча чемпионата мира, в котором Аргентина обыграла Францию в серии пенальти, передает Vprognoze.ru.

«Вчерашний матч вообще нельзя сравнить ни с чем. Понравилась ли мне игра? Более чем», — сказал Непомнящий.

18 декабря в финале ЧМ сборная Аргентины переиграла сборную Франции и стала новым обладателем трофея. Основное время закончилось со счетом 2:2. Месси отметился забитым мячом. В дополнительное время команды также обменялись голами в ворота друг друга, один из ударов на счету Месси. В серии пенальти точнее оказались аргентинцы.