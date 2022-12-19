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47 минут назад

Тренер Непомнящий о финале чемпионата мира: этот матч нельзя ни с чем сравнить

Газета.Ru

Российский тренер Валерий Непомнящий поделился эмоциями от финального матча чемпионата мира, в котором Аргентина обыграла Францию в серии пенальти, передает Vprognoze.ru.

Непомнящий о финале чемпионата мира: этот матч нельзя ни с чем сравнить
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Вчерашний матч вообще нельзя сравнить ни с чем. Понравилась ли мне игра? Более чем», — сказал Непомнящий.

18 декабря в финале ЧМ сборная Аргентины переиграла сборную Франции и стала новым обладателем трофея. Основное время закончилось со счетом 2:2. Месси отметился забитым мячом. В дополнительное время команды также обменялись голами в ворота друг друга, один из ударов на счету Месси. В серии пенальти точнее оказались аргентинцы.

ЧМ-2022,Валерий Непомнящий,
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