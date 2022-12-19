Житель Франции описал ситуацию в стране после поражения на ЧМ

«Специалисты говорят, что это был очень хороший футбольный матч. И ведь действительно, этот матч был интересный — многое менялось, много было неожиданного. С одной стороны аргентинский футболист ЛионЛионель Месси, с другой стороны француз Килиан Мбаппе. Удивительные игроки. Они тоже войдут в историю футбола. Это то, что люди здесь подчеркивают», — сообщил Де Кошко.