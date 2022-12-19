Сборная Бразилии уговаривала Неймара продолжить играть на ЧМ-2022

После проигрыша в четвертьфинале игроки сборной Бразилии уговаривали форварда Неймара не завершать свою международную карьеру и продолжить играть за сборную. Об этом сообщает издание Goal.

Издание сообщает, что после тяжёлого поражения в четвертьфинальном матче с Хорватией Неймар не стал отвечать на вопросы о своём будущем в сборной, однако отметил, что хочет сделать перерыв. После этих слов ряд игроков из Бразилии, в том числе Винисиус Жуниор, Родриго, Ришарлисон, Рафинья, Лукас Пакета и Антони, попытались уговорить Неймара не завершать свою международную карьеру.

Напомним, что сборная Бразилии была близка к выходу в полуфинал, но Хорватия всё же смогла отыграться.