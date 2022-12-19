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1 час назад

Сборная Бразилии уговаривала Неймара продолжить играть на ЧМ-2022

Елена Прошина

После проигрыша в четвертьфинале игроки сборной Бразилии уговаривали форварда Неймара не завершать свою международную карьеру и продолжить играть за сборную. Об этом сообщает издание Goal.

Сборная Бразилии уговаривала Неймара продолжить играть на ЧМ-2022
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Издание сообщает, что после тяжёлого поражения в четвертьфинальном матче с Хорватией Неймар не стал отвечать на вопросы о своём будущем в сборной, однако отметил, что хочет сделать перерыв. После этих слов ряд игроков из Бразилии, в том числе Винисиус Жуниор, Родриго, Ришарлисон, Рафинья, Лукас Пакета и Антони, попытались уговорить Неймара не завершать свою международную карьеру.

Напомним, что сборная Бразилии была близка к выходу в полуфинал, но Хорватия всё же смогла отыграться.

Ранее бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Семин рассказал, почему сборная Бразилии проиграла на Чемпионате мира в Катаре.

ЧМ-2022,Лукас Пакета,Юрий Семин,СБОРНАЯ РОССИИ,
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