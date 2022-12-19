Агент Мартинеса высказался о будущем вратаря после успешной игры на ЧМ-2022

В составе аргентинской национальной команды Мартинес стал чемпионом мира, а также удостоился звания лучшего вратаря турнира. Агент 30-летнего игрока Густаво Гони считает, что его клиент будет востребован на трансферном рынке, но позволить его себе смогут далеко не все: