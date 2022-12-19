ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+5° в 
USD 66.35EUR 70.62
Войти в почту
1 час назад

Агент Эмилиано Мартинеса высказался о будущем вратаря после успешной игры на ЧМ-2022

Евро-футбол.Руиещё 1

Голкипер сборной Аргентины и английской «Астон Виллы» Эмилиано Мартинес готов сменить клуб.

Агент Мартинеса высказался о будущем вратаря после успешной игры на ЧМ-2022
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

В составе аргентинской национальной команды Мартинес стал чемпионом мира, а также удостоился звания лучшего вратаря турнира. Агент 30-летнего игрока Густаво Гони считает, что его клиент будет востребован на трансферном рынке, но позволить его себе смогут далеко не все:

«Сейчас довольно мало клубов, которые могут осилить трансфер голкипера его уровня. Серия А – один из вариантов. Эмилиано хотел бы выступать в Лиге чемпионов», – цитирует Tuttomercatoweb представителя аргентинца.

Контракт Мартинеса с «Астон Виллой» рассчитан до 2027 года. В семи матчах ЧМ-2022 он пропустил восемь голов.

ЧМ-2022,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители