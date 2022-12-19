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1 час назад

Лукашенко заявил об «отдавшем победу» Аргентине боге

Елена Прошина

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что во время финала Чемпионата мира по футболу-2022 бог поддерживал сборную Франции, но в итоге решил отдать победу Аргентине. Об этом сообщает ТАСС.

Лукашенко заявил об «отдавшем победу» Аргентине боге
Фото: ТАССТАСС

По признанию Лукашенко, он посмотрел не только весь матч, но и разминку футболистов перед игрой. Он согласился с тем, что Аргентина одержала победу заслуженно, а также добавил, что команда доминировала на протяжении всего матча.

«Но будем откровенны: Господь Бог был с Францией. Потому что такого не бывает, чтобы за полторы минуты удалось сравнять счет, как это сделал французский нападающий», – заявил Лукашенко. По его словам, бог решил подарить победу Аргентине. «Аргентина с помощью Господа Бога в конце концов заслужила эту победу – лучше не придумаешь», – сказал он.

Ранее своими впечатлениями от финала Чемпионата мира по футболу-2022 поделился и президент России Владимир Путин. Он отметил, что сборная Аргентины заслужила свою победу.

ЧМ-2022,Александр Лукашенко,Владимир Путин,
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