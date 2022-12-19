Лукашенко заявил об «отдавшем победу» Аргентине боге

«Но будем откровенны: Господь Бог был с Францией. Потому что такого не бывает, чтобы за полторы минуты удалось сравнять счет, как это сделал французский нападающий», – заявил Лукашенко. По его словам, бог решил подарить победу Аргентине. «Аргентина с помощью Господа Бога в конце концов заслужила эту победу – лучше не придумаешь», – сказал он.