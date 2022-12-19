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1 час назад

Рахимов считает, что у Бензема может быть обида на Дешама

Евро-футбол.Ру

Победитель Первой лиги СССР в составе «Памира» Рашид Рахимов высказался по поводу отсутствовавшего в сборной Франции на чемпионате мира – 2022 Карима Бензема.

Рахимов считает, что у Бензема может быть обида на Дешама
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

Специалист отметил возраст Бензема, которому на сегодняшний день 35 лет, а к следующему чемпионату мира, планирующемуся к проведению в 2026 году, форварду исполнится уже 38 лет.

Именно с возрастом эксперт связывает тяжёлые для нападающего последние минуты поединков в Лиге чемпионов.

«Обида на Дешама? Да, вполне может быть», - приводит слова Рахимова «Матч ТВ».

На чемпионате мира – 2022 в Катаре французы стали серебряными призёрами.

ЧМ-2022,Рашид Рахимов,
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