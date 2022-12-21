ФИФА представила список лучших голов чемпионата мира

Международная федерация футбола (ФИФА) назвала претендентов на звание автора лучшего гола на чемпионате мира в Катаре. Список представлен на сайте организации.

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В число номинантов попали бразильцы Неймар и Ришарлисон, француз Килиан Мбаппе, аргентинец Энцо Фернандес, камерунец Венсан Абубакар, мексиканец Луис Чавес, кореец Пайк Сын Хо, а также Салем Аль-Досари, представляющий сборную Саудовской Аравии, и Коди Гакпо, играющий за команду Нидерландов.

Лучшим бомбардиром турнира был признан Мбаппе. Форвард забил восемь мячей за семь матчей мундиаля. Звание лучшего футболиста чемпионата мира получил аргентинский нападающий Лионель Месси.