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34 минуты назад

ФИФА представила список лучших голов чемпионата мира

Lenta.ruиещё 2

Международная федерация футбола (ФИФА) назвала претендентов на звание автора лучшего гола на чемпионате мира в Катаре. Список представлен на сайте организации.

ФИФА представила список лучших голов чемпионата мира
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В число номинантов попали бразильцы Неймар и Ришарлисон, француз Килиан Мбаппе, аргентинец Энцо Фернандес, камерунец Венсан Абубакар, мексиканец Луис Чавес, кореец Пайк Сын Хо, а также Салем Аль-Досари, представляющий сборную Саудовской Аравии, и Коди Гакпо, играющий за команду Нидерландов.

Лучшим бомбардиром турнира был признан Мбаппе. Форвард забил восемь мячей за семь матчей мундиаля. Звание лучшего футболиста чемпионата мира получил аргентинский нападающий Лионель Месси.

Победителем турнира стала сборная Аргентины. 18 декабря команда обыграла в решающем матче Францию. Основное время завершилось со счетом 2:2. В дополнительное время команды забили еще по одному мячу. В серии пенальти сильнее оказалась Аргентина — 4:2. Команда не выигрывала мундиаль с 1986 года.

ЧМ-2022,Луис Чавес,Венсан Абубакар,Лионель Месси,
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