В России о таких деньгах не могли даже мечтать. На ЧМ разыграны рекордные призовые

Сколько получит Аргентина? А Франция?

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Аргентина взяла титул чемпионов мира в захватывающей рубке против Франции, но победителям достался не только трофей. «Альбиселесте» получит одну из самых щедрых выплат в истории футбола. Солидно заработают и клубы, которые делегировали игроков в финальную часть в Катаре.

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Какой призовой фонд чемпионата мира в Катаре?

«Доход ФИФА от проведения ЧМ-2022 составил $ 10,5 млрд. Это на один миллиард больше, чем четыре года назад в России», – гордится президент организации Джанни Инфантино.

Вполне ожидаемо, что для турнира в Катаре ФИФА выделила рекордный призовой фонд в размере $ 440 млн.

Банк турнира будет поделён между каждой из 32 команд. Премиальные распределяются в зависимости от прогресса на турнире – свою долю получат даже сборные, вылетевшие на групповом этапе. Во многих глобальных спортивных турнирах победитель получает львиную долю от общего призового фонда, но это не относится к чемпионату мира. На самом деле Аргентина не аккумулирует даже 10% от $ 440 млн. После победы на Францией «альбиселесте» заработала $ 42 млн, что на $ 4 млн больше, чем победитель ЧМ-2018. Утешением для Мбаппе, Льориса и других французов стала сумма в $ 30 млн.

Дополнительной мотивацией для участников битвы за третье место в этом розыгрыше стал бонус в $ 2 млн – бронзовые призёры ЧМ-2022 хорваты заработали в Катаре $ 27 млн, а занявшие четвертое место марокканцы – $ 25 млн.

Четыре неудачника четвертьфинальной стадии заработают по $ 17 млн, тогда как вылетевшие в 1/8 финала – по $ 13 млн. Оставшиеся 16 стран, которые не вышли в плей-офф, получат фиксированную сумму в размере $ 9 млн независимо от того, сколько очков они набрали в своих трёх играх.

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Руководство каждой сборной самостоятельно решит, какую сумму они выплатят игрокам, тренерам и персоналу. Обычно это решение принимается перед турниром. К примеру, в 2018 году президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Гре сообщил, что игроки получат 30-процентную долю призовых. Вышло по $ 350 тыс. каждому футболисту.

С какого года ФИФА выплачивает денежные вознаграждения?

Авторы вышедшего в ноябре на Netflix документального мини-сериала «Тайны ФИФА» утверждают, что большие деньги пришли в Международную федерацию футбола в середине 1970-х. Это стало возможным благодаря заключению выгодных сделок с adidas и Coca-Cola. Однако первая итерация с введением призовых для сборных имела место лишь на чемпионате мира в Испании в 1982 году.

Победившие на том турнире итальянцы обогатились на $ 2,2 млн, и за последние 40 лет общая сумма призовых значительно возросла. ЧМ-1986 – победитель Аргентина ($ 2,8 млн), ЧМ-1990 (ФРГ, $ 3,5 млн), ЧМ-1994 (Бразилия, $ 4 млн), ЧМ-1998 (Франция, $ 6 млн), ЧМ-2002 (Бразилия, $ 8 млн), ЧМ-2006 (Италия, $ 20 млн), ЧМ-2010 (Испания, 30 млн), ЧМ-2014 (Германия, $ 35 млн), ЧМ-2018 (Франция, $ 38 млн).

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Данные о призовых фондах чемпионатов мира доступны только с 2002 года, когда ФИФА решила сделать эту информацию открытой. За прошедшие 20 лет сумма увеличилась более чем в три раза: ЧМ-2002 (хозяева Япония и Южная Корея, $ 134 млн), ЧМ-2006 (Германия, $ 236 млн), ЧМ-2010 (ЮАР, $ 348 млн), ЧМ-2014 (Бразилия, $ 358 млн), ЧМ-2018 (Россия, $ 400 млн).

А клубы получат какую-то компенсацию?

Помимо призовых сборным, ФИФА раскошелится на ещё одну внушительную статью расходов – выплаты клубам, которые делегировали футболистов на турнир. За привилегию собрать более 800 игроков в Катаре, чтобы провести четырёхнедельное мероприятие, Международная федерация футбола выплатит компенсацию в размере $ 209 млн. По данным The Athletic, каждый день футболиста на чемпионате мира в Катаре обходился ФИФА примерно в $ 10 тыс.

Эта программа получила название Клубные льготы ФИФА. В 2018 году под действие программы попали 416 клубов из 63 футбольных ассоциаций – каждый, кто делегировал футболиста на ЧМ, получал право на компенсацию. Кроме того, выплаты предназначаются даже бывшим клубам игроков. Картина выглядит так: треть выплачивается клубу, в котором футболист числился в сезоне2020/2021, ещё треть – обладателю прав на игрока в сезоне-2021/2022, а оставшаяся часть уходит клубу, который платит игроку зарплату в текущем сезоне.

Например, «Манчестер Сити» после выхода Англии в четвертьфинал ЧМ получит $ 280 тыс. за Кайла Уолкера и лишь $ 80 тыс. за Калвина Филлипса. Оставшуюся сумму получит бывший клуб футболиста «Лидс», который он покинул прошлым летом. Сумма выплат клубам, чьи игроки достигли финальной четвёрки, составит $ 370 тыс.

Насколько ЧМ конкурентоспособен по выплатам в сравнении с другими спортивными турнирами?

Если на чемпионате мира команда-победитель получает призовые, а затем адресаты сами решают, как деньги будут разделены между игроками и персоналом, то в самом популярном событии США Супербоуле подход совсем иной. Призовой фонд рассчитывается исходя из того, сколько денег получит каждый игрок победившей команды. Так, игроки «Лос-Анджелес Рэмс» (выиграли Супербоул LVI в феврале), получили по $ 150 тыс.

Бейсболисты «Хьюстон Астрос», выигравшего Мировую серию MLB в прошлом месяце, получили по $ 440 тыс. Приблизительно посредине между заработками американских футболистов и бейсболистов стоит поощрение чемпионов НБА 2021 года. Баскетболисты «Милуоки» впервые за последние 50 лет стали не только обладателями престижных перстней, но и заработали по $ 270 тыс.