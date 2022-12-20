Сборная Аргентины прилетела в Буэнос-Айрес с Кубком мира

Сборная Аргентины по футболу прилетела в Буэнос-Айрес после победы на чемпионате мира — 2022 в Катаре. Одним из первых из самолёта вышел Лионель Месси, держащий в руках Кубок мира.

Напомним, в финале чемпионата мира встречались команды Аргентины и Франции. Основное и дополнительное время матча завершилось вничью — 3:3. Аргентинцы выиграли в серии пенальти со счётом 4:2 и стали чемпионами мира.