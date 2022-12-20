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2 часа назад

Сборная Аргентины прилетела в Буэнос-Айрес с Кубком мира

Чемпионат.com

Сборная Аргентины по футболу прилетела в Буэнос-Айрес после победы на чемпионате мира — 2022 в Катаре. Одним из первых из самолёта вышел Лионель Месси, держащий в руках Кубок мира.

Напомним, в финале чемпионата мира встречались команды Аргентины и Франции. Основное и дополнительное время матча завершилось вничью — 3:3. Аргентинцы выиграли в серии пенальти со счётом 4:2 и стали чемпионами мира.

На 23-й минуте нападающий сборной Аргентины Лионель Месси реализовал пенальти, а на 36-й минуте отличился полузащитник Анхель Ди Мария. Во втором тайме два мяча забил форвард национальной команды Франции Килиан Мбаппе (первый — с 11-метрового). Игра перешла в дополнительное время, где команды обменялись голами. В серии пенальти победу сборной Аргентины обеспечили точные удары Месси, Дибалы, Паредеса и Монтьеля, а также сейв голкипера Мартинеса и промах Тчуамени.

ЧМ-2022,Видео,Лионель Месси,
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