Овечкин рассказал об эмоциях после победы Месси в финале ЧМ-2022

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» и сборной России Александр Овечкин поделился эмоциями после победы сборной Аргентины в финале чемпионата мира 2022 года в Катаре.

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«Я был очень рад за Месси. Все знают, что это мой любимый футболист. Он наконец-то осуществил свою мечту и выиграл чемпионат мира.

Для него это было очень важно, и я рад за него», — приводит слова Овечкина The Globe and Mail.

Аргентина в финале мундиаля обыграла сборную Франции. Два основных тайма закончились со счетом 2:2, в дополнительное время команды обменялись голами, а в серии послематчевых пенальти точнее оказались аргентинцы — 4:2.

Для сборной Аргентины эта победа на чемпионате мира стала третьей в истории. До этого аргентинцы поднимали над головой трофей в 1978 и 1986 годах.