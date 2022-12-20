Месси получил 10 выходных от «ПСЖ» и не сыграет за клуб до середины января 2023-го

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси больше не сыграет за клуб в 2022 году.

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Как сообщает журналист Адриен Греньер в своем Twitter, руководство парижан выделило 35-летнему форварду десять выходных дней после победы сборной Аргентины в финале чемпионата мира в Катаре.

Месси после возвращения из Буэнос-Айреса будет тренироваться по индивидуальной программе и вряд ли выйдет на поле до середины января 2023-го года.

Напомним, что Аргентина в финале мундиаля обыграла сборную Франции. Два основных тайма закончились со счетом 2:2, в дополнительное время команды обменялись голами, а в серии послематчевых пенальти точнее оказались аргентинцы — 4:2.

Для сборной Аргентины эта победа на чемпионате мира стала третьей в истории. До этого аргентинцы поднимали над головой трофей в 1978 и 1986 годах.