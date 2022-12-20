Футбольная фанатка разделась на ЧМ в Катаре и попала в полицию

Футбольная фанатка разделась на чемпионате мира в Катаре и попала в полицейский участок. Подробности ее задержания публикует Daily Mail.

Болельщица, чье имя не раскрывается, оголила грудь после победы сборной Аргентины на ЧМ-2022. На размещенных кадрах видно, как блондинка стоит на трибуне без футболки, из-за чего вскоре правоохранительные органы вывели ее со стадиона. На данный момент местонахождение задержанной туристки неизвестно. Ей грозит штраф или тюремное заключение на неопределенный срок.

Согласно своду законов, опубликованному Управлением по туризму в Катаре, гости страны должны проявлять уважение к местной культуре, избегая чрезмерного оголения на публике. В частности, путешественников призвали следить за тем, чтобы одежды закрывала плечи и колени.