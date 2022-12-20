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1 час назад

Болельщице Аргентины пригрозили тюрьмой за раздевание на ЧМ-2022 в Катаре

Lenta.ru

Футбольная фанатка разделась на чемпионате мира в Катаре и попала в полицейский участок. Подробности ее задержания публикует Daily Mail.

Футбольная фанатка разделась на ЧМ в Катаре и попала в полицию
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Болельщица, чье имя не раскрывается, оголила грудь после победы сборной Аргентины на ЧМ-2022. На размещенных кадрах видно, как блондинка стоит на трибуне без футболки, из-за чего вскоре правоохранительные органы вывели ее со стадиона. На данный момент местонахождение задержанной туристки неизвестно. Ей грозит штраф или тюремное заключение на неопределенный срок.

Согласно своду законов, опубликованному Управлением по туризму в Катаре, гости страны должны проявлять уважение к местной культуре, избегая чрезмерного оголения на публике. В частности, путешественников призвали следить за тем, чтобы одежды закрывала плечи и колени.

В ноябре королева красоты снялась в откровенном наряде на ЧМ и вызвала гнев у фанатов. Хорватская модель Ивана Кнолль посетила футбольный матч ХорватияКанада. На размещенных фотографиях манекенщица позирует на трибуне в красно-белом платье длины мини, оформленном глубоким декольте.

ЧМ-2022,Иван Кнолль,
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