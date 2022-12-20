Рио Фердинанд раскрыл подробности беседы с Роналду после вылета с ЧМ-2022

Бывший футболист « Манчестер Юнайтед » Рио Фердинанд раскрыл подробности беседы с португальцем Криштиану Роналду после его вылета с чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре.

«Да, я говорил с ним. Я написал ему. Он отдыхает, он вернулся к тренировкам и прочему, готовится к следующему этапу», — приводит слова Фердинанда Dailly Express.

Напомним, Португалия покинула турнир на стадии четвертьфинала, проиграв сборной Марокко. Роналду начал матч с Марокко на скамейке запасных и вышел только на 51-й минуте, когда его команда уступала со счётом 0:1. В оставшееся время матча португалец своей команде помочь не сумел, и Марокко вышло в полуфинал мундиаля, где проиграла сборной Франции. В матче за 3-е место марокканцы оказались слабее хорват (1:2).