Аргентинский фанат погиб во время празднования победы сборной на ЧМ

Аргентинский болельщик погиб во время празднования победы сборной на чемпионате мира по футболу-2022. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел в воскресенье, 18 декабря, в аргентинском городе Баия-Бланка. 22-летний фанат ехал на мотоцикле, когда накинутый на его плечи флаг намотался на колесо. После этого мужчина потерял управление и упал на дорогу. По предварительным данным, он скончался от удушья.

Ранее жительница Буэнос-Айреса Юля Лав рассказала о празднике в Аргентине после победы страны на чемпионате мира.

«Люди гуляли после победы до утра и будут праздновать до Рождества как минимум», — поделилась она.