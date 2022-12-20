Стало известно о втором погибшем болельщике сборной Аргентины

Болельщик сборной Аргентины по футболу скончался от травм, полученных от падения с крыши во время празднования победы национальной команды на Чемпионате мира по футболу — 2022, который проходил в Катаре. Об этом сообщает TN.

По данным телеканала, трагедия произошла в Буэнос-Айресе, где 18 декабря проходило массовое празднование победы сборной Аргентины на ЧМ-2022. Мужчина решил последовать примеру других и забрался на крышу здания, но упал. При этом обнаружили 24-летнего болельщика только утром в понедельник, когда большая часть людей разошлась по домам. Полиция сразу вызвала скорую и мужчину госпитализировали в больницу. Через сутки он скончался.

В TN отметили, что данный случай смерти стал не единственным.