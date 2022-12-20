ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+4° в 
USD 69.00EUR 73.34
Войти в почту
55 минут назад

Стало известно о втором погибшем болельщике сборной Аргентины

Елена Прошина

Болельщик сборной Аргентины по футболу скончался от травм, полученных от падения с крыши во время празднования победы национальной команды на Чемпионате мира по футболу — 2022, который проходил в Катаре. Об этом сообщает TN.

Стало известно о втором погибшем болельщике сборной Аргентины
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По данным телеканала, трагедия произошла в Буэнос-Айресе, где 18 декабря проходило массовое празднование победы сборной Аргентины на ЧМ-2022. Мужчина решил последовать примеру других и забрался на крышу здания, но упал. При этом обнаружили 24-летнего болельщика только утром в понедельник, когда большая часть людей разошлась по домам. Полиция сразу вызвала скорую и мужчину госпитализировали в больницу. Через сутки он скончался.

В TN отметили, что данный случай смерти стал не единственным.

Ранее 22-летний аргентинский фанат, повязавший вокруг шеи национальный флаг, умер от асфиксии. Символ Аргентины запутался в колесах его мотоцикла, что в итоге и привело к летальному исходу.

ЧМ-2022,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители