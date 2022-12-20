Миллионы болельщиков вышли на улицы Буэнос-Айреса

Улицы Буэнос-Айреса заполонили миллионы болельщиков. Они ожидают прибытия кортежа с игроками сборной Аргентины, вернувшейся в страну после победы на чемпионате мира по футболу. Об этом пишет телеканал Todo Noticias.

По предварительным данным, на улицы столицы Аргентины вышли около четырех миллионов человек.

По данным канала, власти планировали маршрут проезда таким образом, чтобы он прошел рядом с главным символом столицы Аргентины - Обелиском. Люди начали собираться там с вечера понедельника, 19 декабря.

Во вторник планы изменились, так как в администрации поняли, что количество собравшихся не позволит проехать автобусу.

После того, как пресс-служба Ассоциации футбола Аргентины объявила новую точку встречи игроков с болельщиками, к ней ринулись тысячи людей.