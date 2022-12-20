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1 час назад

Миллионы болельщиков вышли на улицы Буэнос-Айреса

Илья Родин

Улицы Буэнос-Айреса заполонили миллионы болельщиков. Они ожидают прибытия кортежа с игроками сборной Аргентины, вернувшейся в страну после победы на чемпионате мира по футболу. Об этом пишет телеканал Todo Noticias.

Миллионы болельщиков вышли на улицы Буэнос-Айреса
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По предварительным данным, на улицы столицы Аргентины вышли около четырех миллионов человек.

По данным канала, власти планировали маршрут проезда таким образом, чтобы он прошел рядом с главным символом столицы Аргентины - Обелиском. Люди начали собираться там с вечера понедельника, 19 декабря.

Во вторник планы изменились, так как в администрации поняли, что количество собравшихся не позволит проехать автобусу.

После того, как пресс-служба Ассоциации футбола Аргентины объявила новую точку встречи игроков с болельщиками, к ней ринулись тысячи людей.

Напомним, что в воскресенье, 18 декабря, сборная Аргентины в финале чемпионата мира в Катаре в серии пенальти обыграла команду Франции (3:3, 4:2 по пенальти) и в третий раз в своей истории завоевала трофей.

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