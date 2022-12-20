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2 часа назад

​Сборную Марокко горячо встретили на родине

Евро-футбол.Ру

Сборная Марокко вернулась на родину после успешного выступления на чемпионате мира. Несмотря на отсутствие завоёванных медалей, «атласских львов» в Марокко встретили горячо. Конечно, к комаде вышло не так много людей, как на парад сборной Аргентины, но улицы все равно были заполнены прилично. Игроки из Марокко прокатились на автобусе и наверняка чувствовали себя героями.

​Сборную Марокко горячо встретили на родине
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

Напомним, что сборная Марокко на чемпионате мира – 2022 заняла четвёртое место. Ранее ни одна команда из Африки не забиралась на мундиале так высоко.

В полуфинале чемпионата мира марокканцы проиграли Франции (0:2), а в матче за третье место – Хорватии (1:2).

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