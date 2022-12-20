​Сборную Марокко горячо встретили на родине

Сборная Марокко вернулась на родину после успешного выступления на чемпионате мира. Несмотря на отсутствие завоёванных медалей, «атласских львов» в Марокко встретили горячо. Конечно, к комаде вышло не так много людей, как на парад сборной Аргентины, но улицы все равно были заполнены прилично. Игроки из Марокко прокатились на автобусе и наверняка чувствовали себя героями.