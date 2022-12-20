Аргентинская болельщица упала с моста во время чемпионского парада

В столице Аргентины Буэнос-Айресе проходит парад в честь победы национальной команды на чемпионате мира — 2022, который прошел в Катаре.

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Одна болельщица упала с моста во время чествования сборной Аргентины. Сообщается, что ее состояние оценивается как стабильное.

Отмечается, что на улицы столицы Аргентины вышли от трех до четырех миллионов человек.

Накануне сообщалось, что власти Аргентины эвакуируют сборную на вертолетах из-за большого скопления фанатов.

Аргентина в финале мундиаля обыграла сборную Франции. Два основных тайма закончились со счетом 2:2, в дополнительное время команды обменялись голами, а в серии послематчевых пенальти точнее оказались аргентинцы — 4:2.

Для сборной Аргентины эта победа на чемпионате мира стала третьей в истории. До этого аргентинцы поднимали над головой трофей в 1978 и 1986 годах.