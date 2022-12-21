Фанаты украли банкомат во время парада сборной Аргентины в честь победы на ЧМ-2022

В Буэнос-Айресе 20 декабря прошел парад в честь победы сборной Аргентины на чемпионате мира по футболу — 2022, который состоялся в Катаре.

Фото: Газета.ру Газета.ру

«Матч ТВ» сообщает, что в ходе мероприятия из одного финансового учреждения столицы болельщики национальной команды украли банкомат.

Инцидент попал в прямой эфир одного из аргентинских телеканалов. Примечательно, что всего в нескольких метрах от происходящего стояло полицейское оцепление.

Фанаты вскрыли закрытую входную дверь учреждения и выволокли банкомат наружу, где их уже поджидал фургон. Отмечается, что позже злоумышленники были задержаны.

Поприветствовать футболистов сборной вышли на улицы Буэнос-Айреса порядка четырех миллионов человек. По ходу парада автобус сборной Аргентины досрочно завершил свой проезд из-за толпы на улицах города, игроков эвакуировали на вертолетах.

Напомним, Аргентина в финале мундиаля обыграла сборную Франции. Два основных тайма закончились со счетом 2:2, в дополнительное время команды обменялись голами, а в серии послематчевых пенальти точнее оказались аргентинцы — 4:2.

Для сборной Аргентины эта победа на чемпионате мира стала третьей в истории. До этого аргентинцы поднимали над головой трофей в 1978 и 1986 годах.