Игроков сборной Аргентины эвакуировали на вертолёте во время празднования победы на ЧМ-2022 — что случилось, видео

Торжества после победы на ЧМ-2022 вышли из-под контроля.

Фото: Чемпионат Чемпионат

Буэнос-Айрес празднует победу с воскресенья: тысячи людей собираются в центре города, чтобы отметить первый титул чемпионов мира с 1986 года. Для страны, которая больна футболом, этот долгожданный трофей – повод забыть о работе и повседневных делах надолго. Как говорят сами аргентинцы, «мы не каждый день становимся чемпионами».

Видео дня

Видео из столицы Аргентины сразу после финала поражали: улицы вдоль Обелиска были забиты людьми в футболках сборной. В воздух поднимались плакаты с изображением Месси и Марадоны, рекой лилось пиво, разлетались песни, а самые отчаянные забирались на фонари и светофоры, чтобы помахать флагами над толпой. Кадры были захватывающие – никогда ещё современный мир не видел празднований подобного масштаба.

Во вторник в два часа ночи в Буэнос-Айресе приземлилась команда и сразу же двинула на автобусе в центр города. Уже тогда на улицах собралось больше миллиона людей, приехавших в столицу ради празднования. Это было очень красиво – футболисты снимали всё с крыши автобуса, радуясь, как маленькие дети, такому мощному приёму.

Днём с улиц никто не ушёл – народ продолжил праздновать, людей собиралось всё больше и больше. К середине дня их число выросло до пяти миллионов, и вот тут уже началось настоящее безумие!

Вот человек зачем-то лезет на стену и, не сумев ни за что ухватиться, падает, явно сломав себе обе ноги.

Светофорам сегодня досталось особенно сильно.

Остановку тоже не оставили без внимания, добавив врачам Буэнос-Айреса ещё работы.

Другой смельчак залез на верхушку дерева и начал подпрыгивать в такт песням, но не удержался и рухнул на землю.

Этот молодой человек завалился на других людей вместе с флагштоком.

На этих кадрах вообще истинное сумасшествие: болельщики с моста прыгают в автобус к игрокам, но один оступается и летит на землю. Страшно представить, какие травмы он получил.

Дошло до того, что игроков пришлось эвакуировать с этого праздника, который явно вышел из-под контроля.

«Изначально команда собиралась поехать к Обелиску – это культовое место в Буэнос-Айресе, где последние дни и собирались все болельщики, – говорит Марьяно, журналист, который сегодня работал на улицах города. – Но автобус не смог туда проехать, из-за чего пришлось менять маршрут – решили проехаться просто вокруг. И это не вышло, потому что на улицах слишком много людей. Автобус просто не мог проехать. В итоге игроков решили забрать на вертолёте. Их позвали на прием к президенту, но федерация отказалась от визита, чтобы избежать политического вмешательства. Плюс отношения между президентом AFA и главой Аргентины не очень хорошие».

Скорее всего, игроки сейчас будут отходить от всего произошедшего на базе. Что будет потом – не знают пока даже в Буэнос-Айресе.