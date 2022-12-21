"Люди продавали дома и машины ради поездки на ЧМ в Катар"

«В Аргентине невозможно не любить футбол, твой первый мяч всегда круглый. Потому что футбол и Аргентина – это история страсти, часто необъяснимой. Это религия, все проходит через футбол.



Люди продавали свои дома и машины, чтобы поехать на чемпионат мира в Катар! И во время матчей сборной на улицах никого нет, города словно вымирают», – рассказал Фелипе Эскурра.



«У Аргентины долгое время были экономические проблемы, а футбол приносит немного счастья людям, которые испытывают много трудностей», – добавил младший брат Баутиста.