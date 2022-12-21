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21 декабря

«Люди продавали дома и машины ради поездки на ЧМ в Катар. В Аргентине футбол – это религия». Братья-регбисты Эскурра о фанатах

Sports.ru

Регбисты Фелипе и Баутиста Эскурра рассказали об отношении к футболу в Аргентине.

"Люди продавали дома и машины ради поездки на ЧМ в Катар"
Фото: Sports.ruSports.ru

«В Аргентине невозможно не любить футбол, твой первый мяч всегда круглый. Потому что футбол и Аргентина – это история страсти, часто необъяснимой. Это религия, все проходит через футбол.

Люди продавали свои дома и машины, чтобы поехать на чемпионат мира в Катар! И во время матчей сборной на улицах никого нет, города словно вымирают», – рассказал Фелипе Эскурра.

«У Аргентины долгое время были экономические проблемы, а футбол приносит немного счастья людям, которые испытывают много трудностей», – добавил младший брат Баутиста.

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